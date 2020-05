Monopoli, Scienza sulla B a 40: "Da addetto ai lavori è una possibilità che mi spaventa"

vedi letture

Ospite dei microfoni di Antenna Sud Giuseppe Scienza, tecnico del Monopoli, ha commentato la possibilità rivoluzione del sistema calcistico italiano, con la creazione di una Serie B a 40 squadre: “"Da una parte è affascinante perchè c'è la possibilità di far parte di una categoria prestigiosa, dall'altra il solco con il dilettantismo diventerebbe evidente. Troppi giocatori diventerebbero non professionisti. Se ci si mette nei panni dei presidenti, sarebbe una riforma capibile; sono loro a gestire il peso della stagioni. Da addetto ai lavori, invece, mi sento un po' spaventato a proposito. Certo, per tutta Monopoli essere catapultati in B sarebbe straordinario”.