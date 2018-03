Monopoli, Sounas: "Venire qui è stata la scelta giusta per la carriera"

© foto di Giuseppe Scialla

Dalle pagine di Gazzetta.gr Dimitrios Sounas, centrocampista del Monopoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua avventura in Italia dopo le esperienze con Aris Salonicco e Apollon Smyrnis: "Penso che quella di essere arrivato in Italia sia stata una scelta per la mia carriera. La Serie C ha molte società che hanno militato di recente in Serie A e B come Catania, Lecce e Trapani. E' un torneo competitivo, con buoni giocatori. Il rinnovo? Ci ho pensato molto ma era la scelta giusta da fare per la mia carriera. Mi piacerebbe rimanere il più a lungo possibile in Italia e fare carriera qui. Solo il tempo però potrà dire se ci sarà questa opportunità".