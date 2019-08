Monopoli, Zampa: "Non ho mai pensato di lasciare il club"

© foto di Federico Gaetano

Rientrata la problematica che si era creata tra Enrico Zampa e il Monopoli. Il calciatore si era allontanato dal ritiro di Camigliatello a causa di problemi fisici e personali, ma adesso, quando riprenderà parte alla preparazione, è lui stesso a precisare la situazione, con una nota rilasciata attraverso i canali ufficiali biancoverdi:

“Innanzitutto vorrei chiedere scusa alla Società, al mister, ai miei compagni e a tutti i tifosi biancoverdi per il mio comportamento assunto nei giorni precedenti; ho attraversato un periodo complicato caratterizzato da seri problemi familiari che mi hanno destabilizzato a livello mentale, come se avessi avuto un blackout, ma adesso per fortuna il peggio è passato e sto mettendo tutto alle spalle.

In cuor mio non ho mai pensato di lasciare Monopoli, non ho mai pensato neanche per un istante di abbondare un gruppo che negli ultimi anni ci ha dato grandi soddisfazioni, un gruppo che si è emozionato e ha fatto emozionare, composto da uomini ancor prima che da calciatori, la mia seconda famiglia.

Ho sbagliato, ho commesso una “ragazzata” e pagherò la sanzione che la società mi comminerà perché è giusto che sia così, ma sono pronto a ripartire più carico e motivato che mai, insieme a voi, con la stessa voglia e determinazione che mi ha sempre contraddistinto, in tutti i campi, con la maglia biancoverde addosso”.