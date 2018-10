Montini: "Questo l'anno peggiore per restare svincolati"

Rimasto svincolato dopo il fallimento del Bari l'attaccante classe '92 Mattia Montini, reduce da due esperienze a Livorno e Monopoli in Serie C, si sta guardando intorno alla caccia di una nuova esperienza come spiega ai microfoni di Tuttobari.com: “Al momento vorrei fare un percorso di crescita visto che ho vinto un campionato a Livorno. Anche per questo sono ancora fermo non essendo arrivate richieste importanti. Questo è stato l'anno peggiore per rimanere svincolati con il caos ripescaggi in B che si è risolto solo ora. Per un giocatore come me, che magari può ambire ad una Serie B di bassa classifica o qualche buona C, il mercato è stato bloccato. - continua Montini parlando poi del Bari – Dopo il fallimento siamo rimasti tutti delusi, nessuno si è fatto sentire e siamo stati liquidati con un semplice arrivederci da Sogliano. Non ero stato chiamato per fare il ritiro, evidentemente il Bari aveva deciso di non puntare su alcuni calciatori a prescindere. Per questo l'ho vissuta da lontano, tramite alcuni compagni di squadra in ritiro ho saputo quello che stava accadendo. Non ho ricevuto neanche una telefonata né per il ritiro né per il fallimento e questa seconda me è stata una mancanza di professionalità nei confronti di tutti. La nuova società non mi ha mai contattato anche se sinceramente uno ci farebbe un pensiero nonostante la Serie D visto e considerato il progetto”.