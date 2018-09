Monza, accordo di massima con Simone Iocolano

18.50 - Clicca qui per seguire il live di SPAL-Sassuolo su Tuttomercatoweb.com 18.45 - SPAL e Sassuolo scenderanno in campo alle 19 per migliorare la propria classifica. Nove punti per gli estensi, sconfitti sabato contro la Fiorentina, dieci per i neroverdi reduci dalla vittoria...