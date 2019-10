© foto di Federico De Luca

Il Monza di Cristian Brocchi oltre a continuare la propria cavalcata in vetta alla classifica del Girone A di Serie C, quattro punti di vantaggio su Alessandria e il sorprendente Renate, continua a collezionare record. Vincendo ad Arezzo infatti i brianzoli hanno inanellato la sesta vittoria di fila (considerando l’ultima gara dello scorso anno, ma non quella a Imola nei play off) in campionato battendo il record che risaliva al 2013/14 quando, nella allora Seconda Divisione (la vecchia C2), furono cinque le vittorie esterne di fila (Rimini, Bra, Virtus Verona, Castiglione e Mantova).