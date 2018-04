Monza, Adorni: "Presto per il futuro, vedremo col Parma il da farsi"

© foto di Giovanni Padovani

Nel corso di una più lunga intervista concessa a ParmaLive.com, il difensore del Monza Lorenzo Adorni ha parlato così del proprio futuro, essendo in prestito proprio dal club ducale: "È ancora presto per parlarne. La cosa non dipende solo da me perché il mio cartellino è del Parma e quindi valuteremo più avanti insieme il da farsi".