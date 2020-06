Monza, affondo su Antonelli: offerto contratto biennale al terzino dell'Empoli

vedi letture

Il Monza fa sul serio: la società brianzola è determinata ad acquistare Luca Antonelli, esperto terzino attualmente in forza all'Empoli. La società lombarda, in aria di promozione in Serie B, sta già pensando agli acquisti del futuro, ed in tal senso, si apprende da TuttoC.com, ha proposto al laterale sinistro un contratto biennale. Non è un segreto che sia tra i principali obiettivi del Monza.