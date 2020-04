Monza, al termine della stagione arriverà il riscatto del cartellino di Palazzi

L'avventura di Andrea Palazzi con il Monza non terminerà questa stagione, il centrocampista infatti sarà riscattato dal club brianzolo come d'accordo con l'Inter. Questo quanto riportato da FcInterNews riguardo il mediano che in stagione è sceso in campo in cinque occasioni siglando anche un gol contro l'Arezzo.