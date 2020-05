Monza, altra soddisfazione per Brocchi: prof. per un giorno grazie a YouCoach

Una lezione virtuale di oltre un'ora per Cristian Brocchi, professore per un giorno al Master per allenatori e preparatori, nato in collaborazione tra Il Nuovo Calcio e YouCoach. Svoltosi negli ultimi quattro anni a Coverciano, l'edizione 2020 del master si è svolta ovviamente in versione digitale, e ha visto tra i protagonisti non solo il tecnico dei brianzoli ma anche altri sette allenatori professionisti, tra i quali figuravano Fabio Cannavaro, Ivan Juric ed Eusebio Di Francesco.

Come riferisce il Monza, Brocchi ha tenuto una lezione sulle sue metodologie di lavoro, incentrata sul superamento della prima linea di pressione, e in particolare sulla differenza tra azione manovrata e attacco diretto. Un'ora abbondante di spiegazione e confronto coi ragazzi di YouCoach.

Che proprio l'ex Milan ha così commentato: "Idee, credo e metodologia, spero vi sia piaciuto, per me è stato bello ed emozionante confrontarmi con tanti di voi".