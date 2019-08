Monza, ancora due entrate. Ma tiene banco anche l'uscita di Jefferson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle battute finali la lunga sessione di calciomercato, con il Monza che, in attesa di due dichiarate operazioni in entrata, deve lavorare anche in uscita, con il solo attaccante Jefferson con la valigia in mano. Il classe ‘88, come noto, non rientra nei piani di mister Brocchi, e, dopo una passata stagione trascorsa alla Giana Erminio, è di nuovo in attesa di collocazione.

Le possibili piste – Sfumato l’approdo a Carpi, dove sarebbe rientrato in uno scambio con Arrighini, e fuori budget per la Fermana, ci sono ovviamente meno alternative. Anche perché il Fano, alla finestra da tempo, si è tutelato anticipatamente. In extremis pare essere spuntata la pista Imolese, ma anche un sondaggio della Vis Pesaro, che era tra le compagini accostate al giocatore.

Se non fosse addio – Difficilmente, in caso di mancato accordo altrove, il brasiliano sarà nella lista dei calciatori biancorossi, anche se l’evoluzione di un girone potrebbe lo stesso regalare nuove sorprese in corso d’opera. A ogni modo, se non partisse adesso, sarà gennaio il momento clou.