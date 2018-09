Filippo Antonelli Agomeri, direttore sportivo del Monza, come riportato da monza-news.it, ha commentato così girone e calendario dei brianzoli: "Il nostro è un girone competitivo con almeno sette squadre attrezzate per un campionato di vertice. Il calendario? La partenza è difficile contro la regina del mercato di C visti gli ingaggi e i nomi acquistati dalla Feralpi, poi affronteremo una neopromossa che sappiamo quanta fame ha e il derby con il Renate infrasettimanale. Detto questo sappiamo che la partita più importante è sempre la prossima che verrà. Avremo, come sempre, grandissimo rispetto per tutti".