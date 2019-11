Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha parlato ai microfoni di Binario Sport del mercato di gennaio spiegando che il club brianzolo non farà grandi cose: “La rosa è competitiva e ampia per questo non credo che faremo molto innesti a gennaio. L’acquisto di Paletta poi accresce il valore della rosa e se dovessero capitare occasioni del genere proveremo a coglierle. - conclude Antonelli parlando delle voci su Marcheggiani del Rieti – Ci è stato proposto, ma non siamo interessati”.