Monza, Antonelli: "Il nostro mercato in entrata è chiuso”

Ospite a Sportitalia, il Ds del Monza Filippo Antonelli, come riferito anche da monza-news.it, ha parlato del mercato dei brianzoli: "Il nostro mercato in entrata è chiuso. Abbiamo in rosa un giocatore di grande valore come Fossati che sa di aver fatto fatica anno scorso, ma quest’anno per noi sarà un giocatore fondamentale. Il mercato del Monza è stato fatto di concerto con Adriano Galliani con cui si è creato un ottimo rapporto quotidiano. Il Presidente Silvio Berlusconi è sempre al corrente di tutto, è molto bello per noi quando viene a vedere le partite come accaduto a Busto Arsizio con la Pro Patria".