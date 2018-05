Monza, Antonelli: "La nostra testa è rivolta solo ai playoff"

Fonte: TuttoC.com

In vista dei playoff, la redazione di TuttoC.com ha intervistato il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli. Queste le sue parole ai nostri microfoni:

Durante la regular season abbiamo visto un grande Monza. Da neopromossi avete centrato i playoff.

“Il Monza è stato costruito dal presidente, dal direttore sportivo, dal tecnico e da tutte le componenti con una logica improntata al presente ma sempre con un occhio al futuro. L’obiettivo è dimostrare di essere competitivi ad alto livello in Serie C e continuare a stupire partita dopo partita”.

Quanto ci avete creduto a questo traguardo?

“Sapevamo di essere una squadra competitiva per valori tecnici e umani sin dal primo giorno di lavoro. Tutte le scelte sono state valutate attentamente”.

Di chi sono i meriti di questa cavalcata?

“Il grande merito di questa prima parte di stagione è frutto della sinergia tra società, staff tecnico, squadra e tifosi”.

Cosa si aspetta da questi playoff?

“Vogliamo continuare a stupire, dimostrando i nostri valori, sin dalla prossima partita”.

Il futuro di questo Monza?

“Il nostro futuro fa rima con la prossima partita. Vogliamo concentrarci al meglio su questi spareggi. Ce li siamo meritati, vogliamo dire la nostra".