Filippo Antonelli, ds del Monza, è intervenuto ai microfoni di Monza News per parlare del match contro la Fermana (domenica 23 alle ore 18.30). Ecco la sua analisi: "È meglio mettere da parte i discorsi sul mercato in questi giorni, pensiamo alla Fermana che sarà un avversario tosto. A Fermo servirà una grande prestazione. La Fermana è una squadra fisica che gioca su un campo non bellissimo. Dovremo essere pronti".