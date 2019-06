Monza, Antonelli: "No a Montolivo e Sorrentino. Guardiamo anche all'età"

Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ai microfoni di Binario Sport ha parlato del mercato del club brianzolo allontanando le voci su alcuni nomi importanti come quelli di Montolivo e Sorrentino: “Sono due giocatori forti, ma non sono dei nostri obiettivi. Cerchiamo giocatori con un'età diversa per un progetto pluriennale. Riccardo non è un giocatore che abbiamo trattato, in Serie C sarebbe stratosferico, ma non è nei nostri piani così come Stefano. - esordisce Antonelli come riporta Monza-news.it - Il nostro modulo sarà il 4-3-1-2, su questo siamo in piena sintonia con mister Brocchi e sul mercato opereremo in modo da dargli giocatori adatti con qualcuno dei nostri che potrebbe essere sacrificato. Marchi, come Brighenti, farà ancora parte del Monza, mentre Reginaldo e Palladino sono giocatori su cui faremo delle riflessioni. Ceravolo e Dionisi? Sono sogni più che obiettivi, ma noi non abbiamo fretta. Anche Mbakogu potrebbe essere un’opportunità più avanti. Sampirisi? La trattativa è avviata, ma non dico nulla per scaramanzia. Non cerchiamo il nome, ma giocatori validi per il nostro progetto. Vogliamo giocatori pronti per fare la C che possano andare bene anche in serie B e in A. Quindi, al di là del nome, guarderemo anche l'età”.