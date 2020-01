Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri ha parlato delle strategie di mercato al portale MBNews.it spiegando che l’attaccante Ettore Gliozzi resterà fino a fine stagione in biancorosso: “Morosini e Rauti sono giocatori importanti con le caratteristiche chieste dal nostro tecnico Brocchi. Il primo è stato uno dei protagonisti del Sud Tirol nella prima parte di stagione, il secondo è stato uno dei giovani più importanti del campionato Primavera che spesso si allenava con la prima squadra. Speriamo di poterlo tenere un altro anno anche se il Torino crede molto in lui. - continua Antonelli – Il Novara ci ha chiesto Gliozzi perché credevano che fosse in uscita, ma noi terremo Ettore. Non abbiamo necessità di acquistare né di vendere, ma siamo vigili su ogni situazione. Di Munno potrebbe andare all’Albinoleffe o alla Cavese, per Negro c’è l’imbarazzo della scelta: piace a tanti club di serie B e di C di tutti e tre i gironi. Entrambi andranno via in prestito".