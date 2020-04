Monza, Antonelli: "Vogliamo conquistare la Serie B, ma non a tavolino"

“La speranza è quella di ottenere la promozione sul campo e non a tavolino. Mi auguro si possa tornare a giocare. Nello sport si vince sul campo e non a tavolino" questo il pensiero pubblicato dalle colonne del quotidiano Il Giorno del ds del Monza Filippo Antonelli in merito al prosieguo della stagione di Serie C.