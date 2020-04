Monza, Antonelli: "Vogliamo finire la stagione per dimostrare che abbiamo meritato sul campo"

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, è intervenuto dalle colonne de Il Cittadino per ribadire ancora una volta la linea della società biancorossa: "Vogliamo finire la stagione e dimostrare a tutti quello che fino ad oggi è stato evidente, ovvero di meritare ampiamente il primo posto in classifica che occupiamo dall'inizio della stagione, con ampio vantaggio anche in questo momento".

E se si dovesse veramente tornare in campo, per i brianzoli non ci sarebbe alcun problema: "Già da prima dello stop forzato di tutte le attività avevamo previsto tutte quelle misure che potrebbero essere disposte in vista della ripresa. Abbiamo la fortuna di avere una società organizzatissima, oltre che un centro sportivo come Monzello che ci offre grandi possibilità. Noi giochiamo per i tifosi e vogliamo che possano festeggiare una vittoria piena, ottenuta sul campo, senza possibilità alcuna di appello".