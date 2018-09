Monza, Berlusconi e Galliani "puntano" Filippo Galli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Potrebbe allargarsi la colonia di ex dirigenti del Milan al Monza con il probabile approdo in biancorosso di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, per il ruolo di direttore sportivo si starebbe valutando la possibilità di sostituire l'attuale, Filippo Antonelli Agomeri, con uno tra Rocco Maiorino e Filippo Galli. Quest'ultimo è da tempo in trattativa con Aurelio De Laurentiis per il nuovo Bari.