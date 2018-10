Monza, Berlusconi ha pagato 2,9 milioni per l'acquisto del club

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW prima di Napoli-Liverpool, il doppio ex Andrea Dossena ha parlato anche della corsa Scudetto, con la Juventus già protagonista assoluta dopo appena sette giornate: "È molto complicato per il Napoli stare dietro ai bianconeri. La Juventus...

Le pagelle di Bonucci - 50 gare in Champions con un assist alla Pirlo

Le pagelle di Lo Pellegrini - E' nata una stella? Dispensa assist per tutti

Lazio, rifinitura in vista dell'Eintracht. Luis Alberto in gruppo

Santander: "Voglio l'Europa col Bologna. In Cina mi offrivano di più"

Le pagelle di Allegri - In tanti vorrebbero il suo pilota automatico

Grobbelaar e i fantasmi del passato: "Ho ucciso tanti uomini in guerra"

André Silva: "A Siviglia mi sento bene. Non sono l'erede di CR7"

Napoli-Liverpool, scontri in città: ferito un tifoso del Liverpool

Atalanta, viaggio nella crisi dell'attacco: 0 gol in 6 delle ultime 8 partite

Secondo quanto riferito da Radiocor Silvio Berlusconi ha pagato 2,9 milioni di euro per l'acquisto del Monza da Nicola Colombo. La tranche maggiore, di 2,5 milioni circa è stata spesa al momento della firma dei contratti, mentre i restanti 400mila euro verso la famiglia Colombo saranno pagati entro e non oltre il 27 marzo.

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

