Silvio Berlusconi parla al suo Monza. Ospiti nella residenza di Villa Gernetto, i suoi calciatori, staff e dirigenza hanno ascoltato la lezione dell'ex Premier presso un'aula dell'Università della Libertà, come da lui stesso annunciato sugli account social ufficiali. Al fianco del presidente Berlusconi anche il fratello Paolo, l'allenatore della prima squadra Cristian Brocchi e l'ormai eterno braccio destro Adriano Galliani. Proprio quest'ultimo ha dichiarato di puntare in alto con i biancorossi: "Guardiamo al futuro e puntiamo al successo: prima la B e poi la Serie A", riporta Sky Sport. Berlusconi, dopo aver ripetutamente dichiarato di volere una squadra composta da "ragazzi perbene e senza tatuaggi", veste quindi i panni del professore per il suo Monza, con l'obiettivo di raggiungere al più presto l'ormai dichiarata doppia promozione in tempi brevi.

Oggi all'Università della Libertà di Villa Gernetto ho tenuto una lezione con i calciatori, lo staff e la dirigenza del Monza 🔴⚪ pic.twitter.com/TuRoaFRLc7 — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 15 luglio 2019