Monza-Berlusconi-Kaka: siamo realisti, esigiamo l'impossibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In mezzo al caos che attanaglia, e tiene prigioniera, la Serie C (e anche la B) ad accendere i riflettori sulla terza serie calcistica italiana ci proverà Silvio Berlusconi che a quanto pare senza calcio non riesce proprio a stare. Dopo aver abbandonato il grande amore Milan, guidato per un trentennio facendolo diventare “il club più titolato al mondo”, l'ex Premier, con il fido Adriano Galliani, ha deciso infatti di ripartire dal basso, dalla vicina Monza per provare a scrivere una pagina di storia in Brianza. Prima le firme, poi la conferenza stampa – ma la presenza di Berlusconi resta dubbia – congiunta con Nicola Colombo, ex proprietario che resterà presidente, e Galliani appunto che illustreranno il nuovo progetto che come obiettivo avrà il raggiungimento prima di una Serie B che manca da ben 18 anni e poi l'assalto a quella A mai conquistata nella storia pluricentenaria dei biancorossi.

Una svolta epocale che potrebbe addirittura regalare al Monza e a tutta la Serie C un colpo di mercato impossibile da immaginare. Lo sbarco di un ex Pallone d'Oro, di un ex Campione del Mondo, di un calciatore che ha vinto tutto quello che c'era da vincere e fatto emozionare milioni di tifosi in giro per il Mondo: Ricardo Izecson dos Santos Leite, meglio conosciuto come Kakà. Il brasiliano, classe '82, a distanza di neanche un anno da suo ritiro potrebbe rimettere gli scarpini e tornare a calcare i campi di calcio. Un colpo folle, un colpo alla CR7, un colpo (forse) impossibile. “Siamo realisti, esigiamo l'impossibile” diceva un uomo distante anni luce da Berlusconi come Ernesto Che Guevara. Una frase che, nonostante tutto, ben si sposa con i sogni dei tifosi brianzoli.