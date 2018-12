Sarà un Monza alla decima potenza quello che si approccerà al prossimo mercato di gennaio. Come riporta Tuttosport, infatti, Silvio Berlusconi ha intenzione di decuplicare il capitale sociale del club brianzolo per puntare già da questa stagione alla Serie B attraverso i playoff. Già definiti per la finestra invernale gli arrivi del difensore Scaglia, dei centrocampisti Lora e Fossati e degli attaccanti Marchi e Brighenti, con quest'ultimo che ha visto la protesta dei tifosi della Cremonese per la sua cessione.

Sul fronte delle uscite, invece, spiccano i nomi di Liverani (già fuori rosa), Brero e Cori, con Brignoli, Adorni, Giorno e Cavaliere che potrebbero far ritorno alle loro società di appartenenza, rispettivamente Inter, Parma e Milan.