Monza, Berlusconi: "Rincorriamo la A attraverso valori e bel gioco"

Il patron del Monaza Silvio Berlusconi ha parlato degli obiettivi della società e della volontà di riportare in alto il club brianzolo: “Rincorriamo il sogno della Serie A, ma vogliamo arrivarci attraverso i valori. Vogliamo una squadra di bravi ragazzi, gente umile che si presenti bene ai tifosi e possa essere d’esempio per le nuove generazioni. - continua Berlusconi come riporta Tuttosport - E poi vogliamo raggiungere i risultati attraverso il bel gioco, lo spettacolo. Lunedì ho incontrato la squadra, abbiamo svolto insieme qualche esercizio spirituale, ci prepariamo alla nuova stagione con la voglia di vincere".