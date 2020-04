Monza, Brocchi: "8 alla nostra stagione, 10 ai miei giocatori. Felice della stima di Galliani"

In una diretta instagram con l'ex compagno Christian Vieri il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato della stagione stoppata a causa del Coronavirus e di altri argomenti: “Alla nostra stagione dare un otto perché abbiamo perso qualche punto per strada e potevamo a vere un distacco maggiore, ma ai miei giocatori assegno un dieci. In questo mese si stanno comportando in maniera esemplare allenandosi con costanza nonostante alcuni di loro siano molto lontani dalle proprie famiglie. - continua Brocchi parlando della sua carriera da allenatore – Dopo l'esperienza al Milan sono andato in Cina con Capello e ho appreso molto da un tecnico vincente come lui e sono cresciuto molto. Galliani ha detto che vuole andare in Serie A con me in panchina e questo mi fa molto piacere perché se una proprietà così ambiziosa mette in mano il progetto ad un allenatore non lo fa per simpatia ma perché ha stima della persona".