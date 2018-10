Monza, Brocchi: "Aspettative alte, restiamo con i piedi per terra"

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ospite a Pressing su Italia uno, ha dichiarato: "La vittoria di Fano è stata difficile, i ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo fatto una bella partita contro un'ottima squadra. Quest'esperienza non poteva partire meglio di così. Le aspettative su questi giocatori sono altissime ma dobbiamo restare con i piedi per terra. La squadra è stata costruita molto bene ma sicuramente non con l'obiettivo primario di vincere un campionato di Serie C. Adesso sicuramente i programmi sono di salire di categoria, la volontà è quella, la società è seria. La speranza è che in tempi brevi si possa salire e coltivare il sogno della Serie A. Tatuaggi? Ne ho uno solo ma a Berlusconi piace perché è il ricorso della vittoria in Champion's League".