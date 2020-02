© foto di Federico De Luca

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha presentato ai microfoni di EsteNews il match di domani contro la Robur Siena: “Non sarà una vendetta sportiva - ha esordito -, ma ci sarà il rispetto per una squadra forte, che ha giocatori forti e che ha una classifica influenzata da qualche battuta d'arresto di troppo, altrimenti sarebbe di sicuro diversa. Se andiamo ad analizzarne la rosa è di tutto rispetto ed era stata creata per ambire a posizioni alte di classifica. Sappiamo che sarà una partita tosta e difficile e dovremo affrontarla con le nostre qualità, come sempre fatto. Nella partita col Siena abbiamo preso solo 2 tiri in porta e pochi calci piazzati. E' stata una partita strana, dove loro hanno sfruttato le occasioni avute, mentre noi no. Loro hanno grandi qualità e per quello hanno portato a casa una partita importante. Loro hanno più difficoltà quando devono fare la partita, con squadre più piccole che chiudono tutti gli spazi e creano densità", ha concluso.