Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha commentato il successo contro la Giana Erminio: "Quella di stasera è stata una bella vittoria. Quando si vince sembra tutto più bello e sono contento per i miei ragazzi. Ne ho giocate 5 senza 2 attaccanti e in partite come quelle di Gubbio incide. Ma anche lì avevamo avuto supremazia dal punto di vista del gioco. Reginaldo si è visto su tutti i palloni? Sono d'accordo, ha fatto una grandissima partita ma non avevo dubbi su di lui. Ci vuole pazienza e comprensione per un gruppo che sta migliorando e che ha avuto pressioni. Speriamo sia il via per le prossime partite".