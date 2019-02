Fonte: TuttoC.com

Solo un pari per il Monza a Teramo, coi brianzoli che in trasferta non vincono dallo scorso 22 dicembre in casa della Fermana: "Noi non ci aspettiamo mai alcun risultato perché devono essere sempre conquistati sul campo - ha evidenziato in sala stampa mister Cristian Brocchi. - E' normale che la volontà è quella di vincere, ma questa ce l'aveva anche il Teramo. E' stata una partita interpretata bene da noi all'inizio, quando abbiamo espresso una buona qualità di gioco e abbiamo creato almeno 3 palle-gol. Una squadra come la nostra deve riuscire a finalizzare. Invece non ci siamo riusciti. Nella ripresa è diventata una partita sporca, giocata sui duelli e sulle seconde palle. Abbiamo sofferto un po' questo e non siamo più riusciti ad esprimere un buon calcio. Ci siamo quindi messi a battagliare, ma abbiamo preso gol su un episodio. La cosa bella è che abbiamo reagito subito: è anche bello per un allenatore vedere questa reazione dopo un errore o un gol preso".