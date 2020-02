vedi letture

Monza, Brocchi: "Ci manca un rigore netto. Non dobbiamo dare nulla per scontato"

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro la Juventus U23, il tecnico del Monza Christian Brocchi ha detto: "Abbiamo avuto l’occasione per pareggiare, abbiamo avuto un paio di occasioni buone per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo e poi dopo siamo diventati un po’ troppo leziosi, abbiamo abbassato l’aggressività e poi sono successi quei due episodi che ti tagliano le gambe. Abbiamo avuto l’opportunità per pareggiarla ma nel secondo tempo abbiamo fatto poco tecnicamente e come cattiveria agonistica. Il problema che ci può essere in questo momento è che tutti danno tutto per scontato. Dico sempre che le partite vanno interpretate con la massima concentrazione per tutta la durata della gara. In questo momento non è facile perché l’inconscio frega anche loro. Sui rigori? Non abbiamo il var ma è chiaro che per noi era rigore. Quelli contro non lo so, erano dubbi ma se li ha fischiati vuol dire che li ha visti. Il nostro era molto chiaro ma non mi piace attaccarmi a queste cose".