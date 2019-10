© foto di Federico De Luca

Arriva la Coppa Italia Serie C e in casa Monza sarà quasi sicuramente turnover, di modo da dare spazio anche a chi finora ha giocato meno. Domani col Renate l'obiettivo dei biancorossi resterà però sempre lo stesso: vincere, anche per vendicare la sconfitta beffa all'ultimo istante nella finale di Viterbo della scorsa stagione. Come confermato ai microfoni di EsteNews da mister Cristian Brocchi alla vigilia: "L'obiettivo è giocare sempre per vincere, domani sarà una partita bella e sarà importante per coloro i quali hanno trovato meno spazio". Tra di essi il rientrante Rigoni, già convocato per la gara di Arezzo, ma ancora non sceso in campo dopo l'infortunio della prima giornata: "Sicuramente è pronto per giocare, poi è normale che dovrà trovare la condizione. Non ha i 90' nelle gambe, ma l'importante è averlo recuperato e vedere che sta bene e che ha voglia di rientrare". Pensando al campionato, il tecnico conclude: "La strada è ancora lunga e io continuo a dirlo, bisogna lavorare, senza pensare a quello che stiamo facendo, goderci la vittoria appena arriva e dal giorno dopo ripartire con umiltà".