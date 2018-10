Monza, Brocchi: "Create aspettative oltre le reali possibilità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristian Brocchi, nuovo allenatore del Monza, ha parlato a Rai Radio 1 Sport: "Mediaticamente sul Monza si sono venute a creare delle aspettative che vanno oltre le reali possibilità, ora ci metteremo a lavorare e poi vedremo di accontentare Galliani e Berlusconi. In merito al nostro campionato c’è ancora molta confusione e questo non è bello né per noi né per i tifosi. Per quanto riguarda Lazio Inter mi aspetto una partita bella, combattuta e divertente. La squadra di Simone Inzaghi ha intrapreso un bel cammino, quella di Spalletti sta ancora cercando la sua identità".