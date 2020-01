Monza, Brocchi: "Derby sempre particolare, pareggio è il risultato giusto"

© foto di Federico De Luca

Solo 1-1 per il Monza che non è andato oltre il pari contro il Como. Dopo la gara il tecnico Christian Brocchi ha detto: "L'avevo già detto: i derby sono sempre particolari. E' stata tosta, difficile, siamo partiti bene ma poi abbiamo preso gol. Può capitare, soprattutto una rete così bella. Ma dopo c'è stato un momento di appannamento che non deve accadere. Nel finale di primo tempo siamo andati un po' in sofferenza. Nel secondo tempo abbiamo avuto maggiore supremazia, trovando il gol. Il risultato è giusto anche se in alcune situazioni potevamo anche vincerla. Serviva una personalità più forte in alcuni momenti, qualche giocata individuale in più, meno imprecisione negli ultimi metri, meno frenesia, meno errori tecnici. Forse la grande attesa per questo derby ha messo più tensione nei ragazzi. Il Como è stato bravo a muovere la palla coi tre dietro e ad andare bene sul quinto sulla fascia, facendoci correre di più e togliendoci lucidità. D'altronde chi gioca contro di noi ha facilità a preparare le partite, soprattutto a livello emotivo", le sue parole riprese da TuttoC.com.