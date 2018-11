Monza, Brocchi: "Gara analizzata con Galliani. Passivo troppo largo"

Fonte: TuttoC.com

Nessuna analisi post-partita con patron Berlusconi, ma con Galliani sì. E' questo quanto emerge dalle dichiarazioni post sconfitta contro la Ternana di mister Cristian Brocchi, tecnico del Monza che ha vissuto un esordio casalingo decisamente sfortunato, viste le quattro reti subite: "Non ho sentito Berlusconi, ma noi abbiamo molta lucidità ed equilibrio. Sappiamo che questo è un percorso non semplice e lo abbiamo già detto tante volte. Sappiamo che le ambizioni societarie sono importanti, ma abbiamo anche detto che in questo momento non siamo ancora al livello di avere una squadra già pronta per poter vincere il nostro girone, e oggi ne abbiamo avuto dimostrazione. Ma noi abbiamo l'obiettivo di crescere, migliorare e lavorare per far sì che in brevi tempi noi ce la si possa giocare ad armi pari con una squadra forte come la Ternana o altre che affronteremo. Col dottor Galliani - prosegue Brocchi - eravamo insieme a fine partita e abbiamo già fatto la nostra analisi. Cosa ci siamo detti? Quello che vi sto dicendo. Siamo molto sinceri e non ci nascondiamo dietro a niente: è sotto gli occhi di tutti la partita che è stata oggi. Anche da parte del dottor Galliani c'è il pensiero che la squadra ha creato e non ha mollato fino all'ultimo momento. Volevamo far vedere ai nostri tifosi e alla gente che siamo indietro rispetto alla Ternana ma da un punto di vista morale avevamo voglia di far sì che il passivo non fosse così pesante. La Ternana ha meritato ma il punteggio un po' troppo largo rispetto a ciò che si è visto in campo".