Monza, Brocchi: "Grande sofferenza, complimenti al Sudtirol"

Sospiro di sollievo per Cristian Brocchi: il suo Monza, con il pareggio ottenuto all'ultimo minuto con il Sudtirol, passa il turno nei playoff di serie C: "Peccato che abbiamo dovuto soffrire così tanto e abbiamo avuto un piede fuori. Nella ripresa non abbiamo fatto quello che dovevamo ed è accaduto di nuovo ciò che non doveva accadere. Dopo il rigore di D'Errico ho pensato che eravamo in credito con la fortuna e che avremmo fatto gol". Brocchi fa i complimenti agli avversari: "Il Südtirol ha giocato un'ottima partita, avevano sicuramente la testa più libera di noi. Per quanto riguarda la mia squadra, potrei elencare le prestazioni di molti ma se devo fare un solo nome, dico Reginaldo". Infine una battuta sui tifosi, che dopo il terzo gol ospite ha continuato ad incitare la squadra: "Dobbiamo essere tutti uniti, qui non vince Brocchi ma vince il Monza".