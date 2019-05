Monza, Brocchi: “Griglia play off? Inutile mettersi a piangere"

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi in conferenza stampa ha parlato delle polemiche riguardanti una finale di Coppa Italia di Serie C che si concluderà l’8 maggio con la griglia play off che solo allora potrà essere determinata: “È inutile fare polemiche così come sono inutili e superflue le frasi fatte. Quest'anno il calcio italiano ha avuto delle problematiche che conosciamo. La speranza è che non si ripetano più. Non sta a me allenatore, così come non sta ad altri allenatori, dirlo. Sta agli organi federali, loro sanno benissimo che è successo qualcosa di non bello e con la professionalità che hanno riusciranno dalla prossima stagione a far sì che questo non si ripeta. - conclude Brocchi come riporta Monza-news.it - Può cambiare tutto? Sì, ma cosa dobbiamo fare? Metterci a piangere? Guardiamo avanti con quello che succederà".