Monza, Brocchi taglia Palladino in vista dei play off

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha annunciato che Raffaele Palladino non farà parte della lista per i play off di Serie C: “Palladino è un ragazzo fantastico che si è messo subito a lavorare per provare ad essere pronto per la finale di Coppa Italia. - spiega Brocchi come riporta Monza-news.it - Purtroppo ha avuto un risentimento muscolare pochi giorni prima della finale e alla fine non ha potuto debuttare con la maglia del Monza”. Il giocatore non troverà quindi spazio nella lista per gli spareggi, anche a causa delle regole sull'utilizzo degli over.