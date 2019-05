Monza, Brocchi: "Il nostro campionato è iniziato il 19 gennaio"

Fonte: TuttoC.com

Monza aritmeticamente quinto dopo il pesante 3-0 in casa del Sudtirol, ma ancora col pensiero alla finale di ritorno di Coppa Italia Serie C di mercoledì a Viterbo che deciderà le sorti di tutte le partecipanti ai playoff del Girone B: "E' stata una vittoria importante perché ci tenevamo - spiega in sala stampa mister Cristian Brocchi. - A differenza di altre squadre il nostro campionato è iniziato il 19 gennaio, abbiamo fatto le stesse identiche vittorie di Triestina e Feralpisalò. Abbiamo avuto un cammino importantissimo, con una squadra che è stata costruita a gennaio e non ha avuto lo stesso tempo delle altre per lavorare. E' stata una cavalcata importante, anche se abbiamo perso dei punti per strada per dare importanza anche alla finale di Coppa Italia e arrivare fino lì ti porta via energie. Penso che possiamo ritenerci molto molto soddisfatti di quanto fatto. Andiamoci a giocare questa finale, fieri di potercela giocare, e speriamo di farla alla grande". Il tecnico dei brianzoli chiude con una battuta sul turnover: "Tutti questi mesi sono stati caratterizzati dal turnover. Non ho mai fatto la stessa formazione per due partite di fila. Perché ho sempre avuto disponibilità dai ragazzi. Tutti sono stati coinvolti in questa scalata. Va dato merito a tutti i ragazzi".