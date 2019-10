Il tecnico del Monza Criastian Brocchi ha commentato in sala stampa il pareggio interno contro il Renate: "Fa arrabbiare perché la partita era finita e la squadra meritava la vittoria. Questa è la storia del calcio, dove succedono cose che non penseresti mai succedano - riporta TuttoC.com -. Abbiamo pareggiato una partita che meritavamo di vincere ma se non l'abbiamo vinta è perché abbiamo fatto degli errori. Cosa cambia per il campionato? La vittoria avrebbe dato qualcosa di bello ma come ho detto tante volte è presto, abbiamo punti di vantaggio sulle inseguitrici perché abbiamo giocato meglio delle avversarie ma oggi c'è stato un minuto e mezzo di blackout. Può succedere ed è successo a noi".