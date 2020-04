Monza, Brocchi: "Infastidito dai presidenti che in questi giorni pensano solo al proprio interesse"

Ospite di Sportitalia il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha analizzato il momento attuale del calcio italiano in balia della pandemia di Coronavirus ma anche la stagione della sua squadra dominatrice del Girone A di Serie C. “Timore che qualcuno possa togliermi ciò che ho meritato? E' normale che quando c'è confusione e ognuno dice la sua, un pensiero negativo può esserci. Mi danno però fastidio quei presidenti che portano l'acqua al loro mulino perché hanno interessi personali. Altra cosa non bella sono coloro che danno addosso ai ragazzi per gli stipendi. In C molti guadagnano cifre basse, quindi bisogna distinguere e non generalizzare. Siamo nelle mani del Governo, quando decideranno di farci ripartire o meno, ci saranno persone che faranno le cose migliori, nella massima giustizia".

Sul taglio degli stipendi accettato dai suoi giocatori il tecnico ha spiegato: “Sappiamo che noi abbiamo ragazzi che arrivano da categorie superiori, che guadagnano di più e hanno un peso sulle spalle notevole visto che devono giocare per vincere. Non c'è stato un minuto dove i ragazzi non abbiano pensato di fare questa cosa. Per ovvi motivi hanno accettato il taglio senza alcun tipo di problema. Senza dimenticare che già avevano tolto parte dello stipendio per fare iniziative benefiche. Va dato merito quando vengono fatte queste cose".