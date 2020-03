Monza, Brocchi: "Lavori personalizzati e dieta per i calciatori. Alla ripresa saremo pronti"

Ai canali ufficiali del club, il tecnico del Monza Christian Brocchi ha raccontato come in casa brianzola si sta vivendo questo particolare momento che coinvolge il paese: "Sto vivendo questo periodo come tutti gli italiani che hanno voglia e volontà di uscire al più presto possibile da questa situazione abbastanza complicata, anomala. La speranza è che tutti, come stiamo facendo io e tante altre persone, rimangano in casa e cerchiano di adempiere alle indicazioni che ha dato il Governo. Cerco di tenere impegnata la testa riguardando le partite e gli allenamenti della mia squadra, cercando di tirare fuori degli spunti per potermi migliorare di più quando riprenderemo la stagione, cerco di studiare anche altri allenatori che fanno cose belle, che possono piacermi: occupo così la mia giornata, lavorando e giocando insieme ai miei figli. Abbiamo poi una chat di gruppo, dove con lo staff mandiamo lavori personalizzati ai ragazzi di modo che li svolgano nelle loro abitazioni, i giocatori devono mantenere un po' di condizione che servirà alla ripresa degli allenamenti per non perdere quanto fatto: mentalmente non è facile, ma ho un gruppo di professionisti che seguirà quando gli abbiamo dato e consigliato. I ragazzi cercheranno anche di avere un'alimentazione equilibrata, anche grazie ai consigli del nutrizionista".