Monza, Brocchi: "Niente negatività, i ragazzi vanno elogiati"

Fonte: tuttoc.com

Il Monza ha chiuso un girone di andata più difficile delle previsioni di inizio campionato, girando a quota 25 punti. Un bottino non irresistibile che lascia i brianzoli fuori dalla zona playoff. A tracciare un bilancio al termine dell'ultima gara, quella terminata sul pari in casa contro il Sudtirol, è stato mister Cristian Brocchi, subentrato in corsa a Zaffaroni dopo il tonfo interno di Teramo: "Con la vittoria oggi (mercoledì scorso, ndr) saremmo stati in una posizione di classifica importante. Non bisogna essere negativi. Questo è il primo anno di una nuova era e non ho mai visto squadre che al primo anno hanno giocato bene e vinto. Purtroppo o per fortuna il calcio insegna che bisogna fare dei percorsi, noi lo abbiamo intrapreso. La strada è segnata e il diktat societario è cercare di portare la squadra a giocarsi tutte le partite sia in casa sia in trasferta con una sua identità di gioco. Questo stiamo cercando di farlo e da quando ci sono io abbiamo perso una partita in trasferta al 94' su calcio d'angolo. Non è così male. E' normale che se vinci una gara come quella di oggi metti in risalto anche i pareggi importanti che hai fatto. Penso che per costruire qualcosa di importante bisogna passare attraverso le difficoltà. C'è solo da fare i complimenti a questi ragazzi che stanno tenendo botta e hanno un grande cuore. Qualche merito va anche a noi che cerchiamo di allenarli bene, di stimolarli e di tenere alto il livello di concentrazione. Non è semplice dal punto di vista mentale leggere ogni giorno di mercato in entrata e uscita. I conti li fanno anche i ragazzi: sono stati bravissimi e abbiamo creato un buon modo per poter arrivare alla fine di quest'anno. A prescindere dai punti persi per strada, questi ragazzi vanno solo elogiati".