Nel corso della conferenza stampa post gara, il tecnico del Monza Christian Brocchi ha parlato di Fabio Capello, presente ieri in tribuna: "Guarda tutte le nostre partite e dopo mi chiama sempre per darmi il suo punto di vista. Per me è un mentore. Ho la fortuna di avere una persona come lui che ci tiene e ci guarda da vicino. Sarei un matto a non usufruire di questa possibilità".