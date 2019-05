Fonte: TuttoC.com

Cristian Brocchi, allenatore del Monza, ai microfoni di Rai Sport ha commentato la sconfitta nel finale con la Viterbese che è costata la Coppa Italia Serie C: "Il rammarico è stato quello di non aver segnato il terzo gol all'andata. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, che loro avrebbero cercato le spizzate lì davanti. Nel finale siamo calati e abbiam preso quel gol a difesa schierata. Dobbiamo rimanere umili e lavorare, abbiam visto che la C è un campionato difficilissimo. Brucia per questa sconfitta arrivata a due minuti dalla fine, adesso pensiamo subito a preparare la prima sfida playoff in programma domenica".