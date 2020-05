Monza, Brocchi: "Sarebbe stato bello festeggiare quella B che i tifosi attendono da tanto"

vedi letture

Intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss per il tecnico del Monza Cristian Brocchi. “Noi avremmo voluto concludere la stagione in campo - spiega l’ex Milan in merito al blocco della stagione in Serie C -, giocando le partite che ci rimangono per festeggiare con i tifosi quel ritorno in Serie B che aspettano da tanto tempo. Volevamo giocarcela sul campo, ma se questo non sarà possibile, i meriti sportivi devono essere tenuti da conto. I miei ragazzi hanno fatto qualcosa di grande fino all’ultima partita giocata“.

Brocchi, poi, parla della possibile ripresa in Serie A: “E’ il campionato che traina tutto il sistema calcistico ed è la terza industria di questo paese. Non è dunque solo emozioni e passione, ma anche un numero elevatissimo di posto di lavoro”.