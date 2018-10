Monza, Brocchi: "Società serie. Cresceremo nonostante le aspettative"

© foto di Federico Gaetano

Cristian Brocchi, neo tecnico del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport a margine della conferenza stampa di presentazione: "C'è una società solida alle spalle e due persone che hanno segnato la mia vita. Il Milan per me è stata una famiglia e tornare a lavorare con Berlusconi e Galliani è stato importante, non solo per una questione affettiva ma anche perché credo di aver dimostrato qualcosa nella mia carriera. Qui è un progetto ambizioso con una società solida e una base tecnica importante. Ci sono tante aspettative, forse troppe, ma siamo tutti qui per lavorare, migliorare e crescere. Obiettivo Serie B? Il fatto di avere una società di questo tipo ha portato aspettative anche superiori rispetto al reale cammino della squadra. Le qualità comunque ci sono e la Serie C è un campionato lungo e difficile. Vincere in Lega Pro è molto più complicato che farlo in Serie B. Sono stato un giocatore ambizioso che ha raggiunto dei traguardo con impegno, lavoro e ambizione. Voglio ripercorrere lo stesso cammino anche nella mia carriera da allenatore. Se ho sentito Gattuso? L'ho chiamato per avere un collaboratore con me a Monza che finora era nel settore giovanile del Milan. Sul derby credo che Rino abbia le qualità e il carattere per buttare giù questo boccone. Il Milan ha qualità per crescere e fare un campionato di alto livello. L'avere, oggi, tanti milanisti in società sarà poi un valore aggiunto".