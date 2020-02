Monza, Brocchi: "Sono soddisfatto. Mota Carvalho, che impatto"

Dopo il poker rifilato al Lecco, il tecnico del sempre più lanciato Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa: "Io sono soddisfatto dalla prima partita giocata quest’anno, poi dico sempre che valuto di partita in partita. Ora mi stai dicendo questa cosa, hai ragione ma speriamo di non interromperla nella prossima partita - riporta Monza-news.it -. Io sono soddisfatto quando vedo la squadra che fa ciò che proviamo, che gioca al calcio che vogliamo giocare, che sia propositiva, che muove la palla. Poi è normale che nella ripresa sei sul 3-0, gestisci i ritmi, e magari fai una mezza corsa in meno, sbagli un passaggio per un po’ di sufficienza. Ma la squadra ha fatto una partita di alto livello e ha fatto una vittoria importante. Sono tutti lì pronti ad aspettare che noi cadiamo, ma i ragazzi hanno dato una grande dimostrazione di maturità, di forza e di voglia di vincere. Mota Carvalho? Ha avuto un impatto molto importante. Inserire gli attaccanti è più semplice che inserire un centrocampista o un difensore centrale. Oggi anche Morosini, però, ha fatto un’ottima partita sia nella qualità del gioco sia nell’interpretazione del ruolo. Sta iniziando a capire dove, quando e perché muoversi. Quando arrivano nuovi giocatori serve un tempo per recuperare il lavoro fatto da inizio stagione fino a quel punto".