Monza, Brocchi: "Stagione ancora lunga, i ragazzi hanno i piedi per terra"

Il Monza è capolista nel suo girone di Serie C, con quattro vittorie su quattro partite. Anche dopo il successo contro la Pro Vercelli, il tecnico Cristian Brocchi però non vuole lanciarsi in troppi voli: "Nel complesso è stata giocata una buona partita. Era molto difficile perché la Pro Vercelli chiudeva tutte le giocate e creava tanta densità, facendo questo 4-5-1 in fase difensiva. In questi casi quando ti capita la palla e riesci a fare gol, poi si possono trovare più spazi. Quando passano i minuti i palloni diventano sempre più pesanti, ma noi abbiamo mantenuto lucidità e una buona qualità del gioco. Chi è entrato ha dato un segnale importante. Sono vittorie fondamentali per questo motivo. La stagione è lunghissima ma le vittorie con squadre di questo tipo danno ancora più valore. Sono contento perché i ragazzi stanno lavorando bene, ma stanno anche tenendo i piedi per terra", le parole in sala stampa riportate da TuttoC.com.